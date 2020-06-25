Волгоград, 25 июня 2020, 10:43 — REGNUM Своё мнение по поправкам к Конституции РФ выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров — 25 июня он проголосовал на одном из избирательных участков в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации региона.
Глава региона посетил участок во Дворце культуры профсоюзов. Андрей Бочаров пообщался с сотрудниками избирательного участка и проголосовал. Он отметил, почему важны изменения и призвал граждан исполнить свой гражданский долг.
В регионе для голосования задействованы все 46 территориальных и 1480 участковых избирательных комиссий, а также созданы 11 дополнительных участков местах временного пребывания участников голосования.