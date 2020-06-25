Волгоград, , 10:43 — REGNUM Своё мнение по поправкам к Конституции РФ выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров — 25 июня он проголосовал на одном из избирательных участков в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава региона посетил участок во Дворце культуры профсоюзов. Андрей Бочаров пообщался с сотрудниками избирательного участка и проголосовал. Он отметил, почему важны изменения и призвал граждан исполнить свой гражданский долг.

«Уже можно откровенно сказать, что поправки стали народными. Изменения в Конституцию позволят уверенно развиваться нашей стране на десятилетия вперед. Я бы отметил социальный характер поправок. Существенно укреплены вопросы, связанные с экологией, защитой животных, конечно, защитой целостности нашего государства, что для нас очень важно и актуально. Сегодня я проголосовал, поддержал поправки, предложенные президентом, ставшие по-настоящему всенародными, и приглашаю жителей Волгоградской области также прийти и сделать свой выбор», — сказал губернатор.

В регионе для голосования задействованы все 46 территориальных и 1480 участковых избирательных комиссий, а также созданы 11 дополнительных участков местах временного пребывания участников голосования.