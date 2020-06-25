Владикавказ, , 10:39 — REGNUM Проживающие в Северной Осетии родственники красноармейца Георгия Кокоева, без вести пропавшего в годы Великой Отечественной войны, получили от активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) документы о его судьбе. Информация о боевом пути и месте захоронения солдата была собрана и направлена в республику «Поисковым движением России», сообщили ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Отмечается, что долгое время семье Кокоевых ничего не было известно о судьбе их родственника. В мае 2019 года они узнали о работе общественной приемной проекта ОНФ «Судьба солдата» и оставили заявку. Связавшись с краеведами Калужской области, которые занимаются темой воинских захоронений, поисковикам удалось выяснить место погребения политрука роты 97-й стрелковой дивизии Георгия Кокоева.

О том, как сложилась судьба солдата на полях сражений, внуку и правнучке красноармейца рассказал член регионального штаба ОНФ, генерал-майор авиации Солтан Каболов. Вручая папку с записями из архивных документов, общественник поблагодарил их за неравнодушие к памяти и истории своего народа.

«Героический подвиг нашего народа, победившего в той страшной войне, сегодня пытаются очернить и предать забвению. Поэтому мы должны помнить об этом подвиге и передавать эти знания последующим поколениям. Спасибо вам большое, что храните в своих сердцах память о близких, которые ковали Великую Победу», — сказал Каболов.

Красноармеец Кокоев был убит 11 мая 1942 года в районе деревни Дубровка-Лузгачи в Калужской области, где он похоронен изначально. В 50−60 годы братская могила была перенесена в село Которь, где сегодня и покоится его прах. В настоящее время имя солдата не увековечено в паспорте воинского захоронения и на мемориале. Однако, как отмечается, организаторы проекта уже отправили в военкомат Калужской области запрос для его увековечения.