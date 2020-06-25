Актау, Казахстан, , 10:36 — REGNUM Блокпосты вернули в Мангистауской области Казахстана из-за роста новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

Блокпосты снова установили в Жанаозене и Каракиянском районе до 13 июля. Кроме того, на въезде в десять населенных пунктах в Бейнеуском районе установили контрольно-пропускные пункты.

Власти региона также ограничили проведение семейных торжеств, религиозных церемоний и других мероприятий. Созданы мобильные группы внутри сёл.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 июня в Казахстане выявили 19 285 случаев заражения коронавирусом, в том числе 456 — в Мангистауской области. За минувшие сутки в регионе выявили всего семь новых случаев заражения.