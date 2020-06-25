Киев, , 10:35 — REGNUM Львовская область вышла на первое место на Украине по общему количеству пациентов с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 25 июня Советом национальной безопасности и обороны, а также минздравом Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

За последние сутки во Львовской области было официально подтверждено еще 204 случая инфицирования, таким образом общее количество заболевших в регионе достигло 4627 человек.

Остальные «лидеры» неизменны — на втором месте Киев (4613 подтвержденных случаев), на третьем — Черновицкая область (4531).

Отметим, что накануне мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе возобновляют работу заведения общественного питания и спортивные клубы. По его словам, эпидемиологическая ситуация «остается непростой», а введенные послабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.