Варшава, , 10:33 — REGNUM В магазине GOG стартовала бесплатная раздача коллекции бонусных материалов для игры Cyberpunk 2077. Об этом 24 июня сообщалось на официальном сайте сервиса.

В коллекцию бонус-материалов входят: концепт-арты, плакаты, обои для рабочего стола, скриншоты и чертежи. Акция продлится до 4 июля 2020 года.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 ожидается 19 ноября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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