Уфа, , 10:40 — REGNUM Рост продолжительности жизни зафиксировали по итогам 2019 года в Башкирии. Об этом Об этом 25 июня сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров на очередном заседании госсобрания региона.

По его словам, рост этого показателя является один из главных достижений прошлого года. Так, ожидаемая продолжительность жизни за год составила 72,64 года. Таким образом зафиксировано увеличение на 6,5 месяца. В 2018 году этот показатель составлял 72,06 года.

Назаров подчеркнул, что если такая тенденция сохранится, что Башкирия в ближайшие годы может войти в пятерку субъектов РФ по продолжительности жизни населения. Кроме этого, специалисты зафиксировали снижение общего коэффициента смертности от всех причин. В 2019 году этот показатель составил 12,1 на 1000 человек населения, что на 2,4% меньше, чем в 2018 году. При этом убыль населения от миграции в прошлом году составила 5506 человек. А в 2018 году этот показатель составлял порядка 8,8 тысяч человек.

Первый заместитель премьер-министра правительства республики с сожалением отметил, что в Башкирии пока не смогли побороть тенденцию сокращения рождаемости. В числе причин снижения этого показателя были названы уменьшение количества зарегистрированных браков, «старение» материнства и брачности. Несмотря на этого, в правительство региона принимает меры по финансовой поддержке семей.

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