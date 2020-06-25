Ростов-на-Дону, , 10:30 — REGNUM В Ростовской области началось голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. В регионе отдать свой голос можно на 2 тыс. 613 участках для голосования, на каждом из которых будут присутствовать пять и более наблюдателей, передаёт ИА REGNUM.

В избирательной комиссии Ростовской области досрочное голосование проходит с 8:00 до 20:00 мск как в помещении участковой комиссии, так и вне помещений — на дому и на придомовой территории. Досрочно проголосовать можно в период с 25 по 30 июня. 1 июля обозначено как основной день общероссийского голосования.

Все члены участковых комиссий обеспечены средствами индивидуальной защиты. Помещения подвергаются регулярной санитарной обработке.

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