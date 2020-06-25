Ставрополь, , 10:39 — REGNUM Суд на Ставрополье вынес приговор жителю краевой столицы, который из охотничьего ружья обстрелял полицейских в городском парке. Он признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях, сообщили ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Установлено, что ночью 21 ноября 2018 года Игорь Крапивин несколько раз выстрелил из охотничьего ружья во входную дверь главного управления МВД по Ставрополью. На место приехал наряд патрульно-постовой службы. Полицейские потребовали сложить оружие и сдаться, однако злоумышленник проигнорировал и направился в городской парк «Центральный». Здесь он несколько раз выстрелил из того же ружья в сторону стражей порядка.

В региональной прокураторе отметили, что в момент совершения преступлений фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ставропольский краевой суд признал Крапивина виновным в посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, угрозе убийством, умышленном повреждении имущества и хулиганстве с применением оружия. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.