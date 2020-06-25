Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM За последние сутки, то есть в нерабочую среду, 24 июня, в Петербурге провели обследование на коронавирус в отношении 17 364 человек. Это почти столько же, сколько обследовали в рабочий день во вторник, 23 июня (17 513 человек). Но существенно меньше суточных цифр тестирования на прошлой неделе.

Как сообщили 25 июня в городском оперативном штабе, под медицинским наблюдением в Петербурге находится 2186 человек. Из них 59 остаются в обсерваторе, 1060 — на самоизоляции, 1067 — контактные лица.

О прибытии из другой страны на территорию России за сутки в Петербурге сообщили 39 человек.

По данным на 24 июня, с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 22 850 случаев заражения. Умерли 942 человека. Выздоровели 14 511 человек.

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