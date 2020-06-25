Ирвайн, США, , 10:11 — REGNUM Blizzard Entertainment запретила финскому игроку Янне Savjz Микконену из команды Team Liquid участвовать в турнире по Hearthstone. Об этом 24 июня сообщила «Игромания».

Как оказалось, Blizzard дисквалифицировала киберспортсмена из-за его жены Кристины Микконен. Ранее она была одной из сотрудниц компании, пока не попала под серьёзные сокращения. После этого девушка оставила в сети множество гневных комментариев относительно действий бывшего работодателя.

Напомним, в 2019 году Blizzard уволила около 800 своих сотрудников. Однако спустя полгода компания начала набор людей на те же должности.

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