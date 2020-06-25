Белгород, , 10:12 — REGNUM 1259 участков созданы для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на территории Белгородской области. Все они проверены сотрудниками регионального управления МЧС. 24 июня в режиме видеоконференцсвязи руководители избирательных комиссий обсудили вопросы готовности к проведению голосования, сообщили в пресс-центре избирательной комиссии Белгородской области.

Непосредственно 1 июля пропускной режим на всех участках для голосования будет осуществлен с использованием 129 стационарных и 1243 ручных металлодетекторов. Кроме сотрудников органов внутренних дел к охране правопорядка в день голосования привлекут 274 работников частных охранных организаций, 4828 народных дружинников и 415 представителей казачества.

Голосование открыто с 25 июня.