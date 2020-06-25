Новосибирск, , 10:07 — REGNUM Новосибирские школы продезинфицировали перед экзаменами. Всего сотрудники регионального управления МЧС обработали 58 школ, где в скором времени учащиеся будут сдавать единый государственный экзамен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В 2020 году единый государственный экзамен пройдёт в особых условиях, и все принимаемые меры направлены на сохранение здоровья выпускников, а также педагогических работников, — отметили в ведомстве. — Специалисты МЧС России при дезинфекции помещений уделяли особое внимание поверхностям общего пользования, таким как дверные ручки, выключатели, лестничные перила и подоконники, столы и стулья, а также местам общего пользования».

Помещения школ обработают до и после проведения экзамена.