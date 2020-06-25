Уфа, , 10:09 — REGNUM Среднемесячная заработная плата медицинских работников в Башкирии по итогам прошлого года составила 36 129 рублей, это на 8,3% больше показателя предыдущего периода. Об этом 25 июня сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров на очередном заседании госсобрания республики.

По его словам, при этом средняя зарплата врачей в прошлом году составила 64 861 рубль, это на 8,8% выше показателя предыдущего периода.

Назаров также отметил, что ранее Башкирии находилась на 59 месте по обеспеченности врачами и на 52-м месте по обеспеченности средним медицинским персоналом. В прошлом году в республике начали стимулировать приток молодых специалистов. Была повышена заработная плата, а также внедрены дополнительные выплаты медперсоналу. Кроме этого, были усилены меры социальной поддержки внедрением программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор». Этими мерами удалось добиться показателя обеспеченности 35,6 врачей на 10 000 человек.

Первый вице-премьер правительства республики отметил, что в прошлом году из государственных источников на финансирование отрасли было выделено 75,4 млрд рублей. В 2019 году была укреплена материальная база медицинских учреждений. На эти цели было выделено тогда 1,5 млрд. рублей. В прошлом году ввели в эксплуатацию четыре стационарных, 28 модульных и 21 передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Кроме этого, начала работу модульная врачебная амбулатория, семь передвижных флюорографов и здание центра общей врачебной практики. А в текущем году за 55 дней был построен новый инфекционный центр.