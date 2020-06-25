Пенза, , 10:07 — REGNUM Семь врачей из Пензенской клинической больницы №6 имени Г. А. Захарьина получили ключи от новых квартир. В ближайшее время новоселье смогут отметить и медики из областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, городской поликлиники и поселка Рамзай Мокшанского района, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

При необходимости служебное жилье могут перераспределить между медучреждениями. За счет регионального бюджета в микрорайоне Чистые пруды для обеспечения сотрудников служебным жильем переданы в лечебные организации 30 квартир. Для получения жилья главным критерием является нуждаемость в нем. Служебную квартиру смогут получить любые врачи, несмотря на возраст, стаж и специальность.

Данная мера поддержки, со слов губернатора области Ивана Белозерцева, позволит в ближайшее время решить проблему дефицита кадров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по федеральному проекту «Жилье» в текущем году введут в эксплуатацию в Пензенской области более 1 млн кв. метров жилья.

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