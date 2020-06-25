Стокгольм, , 10:15 — REGNUM Во время пандемии коронавирусной инфекции система оказания медицинского ухода за пожилыми людьми в Швеции доказала свою несостоятельность, так как многие дома престарелых превратились в кластеры распространения вируса, а уровень смертности в них достигал высоких значений. По этой причине шведские власти решили передать организацию системы ухода из муниципалитетов на региональный уровень, с чем не согласились местные чиновники. Об этом 24 июня сообщила новостная служба Sveriges Radio.

После того, как в Швеции во время пандемии многие старики в домах престарелых, которыми управляют муниципалитеты, заболели или умерли от COVID-19, власти задумались о реорганизации всей системы медицинского ухода. Было выдвинуто несколько требований о передаче ответственности от муниципальных властей к региональным.

Однако председатель Ассоциации органов муниципального и областного управление Андерс Кнапе считает, что, несмотря на явные недостатки, предложения федеральных политиков не очень хорошая идея, так как у местных региональных властей может не оказаться нужного опыта для проведения такой масштабной реформы.

«Мы знаем, что компетентность медицинского обслуживания в домах престарелых должна быть повышена. Но это не означает автоматически, что надо кардинально менять всю систему ухода за пожилыми людьми», — заявил Кнапе.