Стокгольм, , 10:06 — REGNUM После того, как в Швеции были сняты многие ограничения на передвижение внутри страны, которые носили рекомендательный характер, в Агентстве общественного здравоохранения предупредили, что граждане по-прежнему должны соблюдать меры по инфекционному контролю, включая соблюдение социальной дистанции. Несмотря на растущий пассажиропоток, члены руководства компаний, организующих работу общественного транспорта в Швеции, заявили, что вся ответственность по соблюдению рекомендаций ложится на граждан. Однако сами шведы не склонны прислушиваться к советам властей и бизнеса, не соблюдая меры по социальному дистанцированию при поездках на общественном транспорте. Об этом 24 июня сообщило агентство SVT Nyheter.

По информации журналистов, многие транспортные компании открыто переложили ответственность на пассажиров. Их руководство подчеркивает, что в метро, автобусах и трамваях были расклеены информационные плакаты, регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия, но более жесткие меры предприняты не были.

Перевозчики не отменили предварительное бронирование, тем самым позволив пассажирам сидеть рядом друг с другом, а не в шахматном порядке или, по крайней мере, через одно сидение. В частности, этого не стали делать «Скандинавские авиалинии», Стокгольмский метрополитен и немецкий перевозчик FlixBus.

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