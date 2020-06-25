Майкоп, , 09:54 — REGNUM Плановый прием пациентов после ослабления режима ограничений, введенного из-за распространения коронавируса, начали поликлиники, стоматологии, женские консультации, диагностические и реабилитационные центры Адыгеи. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения республики Максим Коробко, рассказали в пресс-службе республиканского правительства.

«Медучреждения работают в ограниченном режиме. По правилам разрешено принимать два пациента в час. Посещение возможно только по предварительной записи», — сообщил Коробко.

Он уточнил, что личное обращение пациентов в регистратуру исключено, а во время приемов пациенты и медработники должны находиться в масках и перчатках.

Для пациентов с повышенной температурой действуют отдельный вход и специальный кабинет для приема.

Количество человек, входящих в поликлиники, ограничивается, чтобы не происходило скопления людей. В кабинетах после приема каждого пациента предусматривается санитарная обработка.