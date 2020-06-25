Ижевск, , 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 25 июня выявили 20 новых носителей коронавируса. Всего в республике число заражений SARS-CoV-2 выросло до 1334 случаев, сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Александр Бречалов.

В числе новых носителей коронавируса — 14 жителей Ижевска, трое жителей Можги, двое жителей Алнашского района, один — Вавожского района.

Полностью выздоровели 916 человек, четверо выписаны за последние сутки. Доля выздоровевших от общего числа носителей коронавируса в республике составляет более 68,6%. 26 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, ха минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Приволжском федеральном округе выявили 1005 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 67 193 случаев.