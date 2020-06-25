Ташкент, , 09:44 — REGNUM Инспекторы дорожно-патрульной службы Ташкента провели акцию по раздаче медицинских масок прохожим и водителям, сообщили 25 июня в пресс-службе ГУВД Ташкента.

В ведомстве отметили, что 25 июня в столице Узбекистана проходит под эгидой объединения усилий жителей города, гостей и сотрудников органов внутренних дел в борьбе против коронавируса.

Отметим, по состоянию на 25 июня в Узбекистане выявили 6990 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4685 человек, скончались 19 пациентов.

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