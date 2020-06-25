Петрозаводск, , 09:46 — REGNUM В Республике Карелия заражение коронавирусной инфекцией носит волнообразный характер. После суточного роста числа зараженных в регионе вновь отмечен спад — за последние сутки выявлено 24 заразившихся человека. Об этом 25 июня сообщил в соцсети глава региона Артур Парфенчиков.

С начала пандемии в Карелии коронавирусная инфекция подтвердилась у 1133 человек, из них 24, в том числе двое детей, выявлены за прошедшие сутки. В числе новых инфицированных — 16 жителей Петрозаводска, два — Костомукши, по одному в Питкяранте и Беломорске, три — в поселке Чупа Лоухского района и один в Пудоже.

«Сейчас заболеваемость коронавирусом в республике носит волнообразный характер, — отметил Парфенчиков. — Для того чтобы остановить распространение инфекции, важно ответственное использование средств индивидуальной защиты и исключение контактов, особенно с теми, кто вернулся из поездки за пределы своего населенного пункта».

Помимо этого, в регионе продолжает расти число выздоровевших, за прошедшие сутки их стало на восемь человек больше — 477 жителей. Поправились еще пять жителей Петрозаводска, два рабочих со строительной площадки Белопорожской ГЭС и один рабочий АО «ВАД».

Всего в республике проведено 71 752 исследования на коронавирус, из них 1373 за последние сутки. 1398 человек находятся на самокарантине, при этом за сутки их количество сократилось на 113 человек. 35 человек продолжают находиться в местах обсервации.

С 1 апреля число госпитализированных с внебольничной пневмонией — 714 человек, из них семеро — за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее этого периода, 61 человек умер с этим диагнозом, за минувшие сутки зарегистрирован новый летальный исход.

«В Республиканской инфекционной больнице скончалась 71-летняя женщина, у которой была патология сердечно-сосудистой системы, тест на коронавирус отрицательный», — отметил Парфенчиков.

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