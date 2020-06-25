Мехико, , 09:36 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Мексики случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки возросло на 5473 и превысило 196 тысяч. Об этом 26 июня рассказал директор эпидемиологии мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети Twitter.

«На сегодняшний день у 196 847 человек подтвердили вирус SARS-CoV-2», — заявил Аломиа.

Также он рассказал, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 скончались 947 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало 24 324.

При этом уточняется, что на данный момент в Мексике более 149 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии в течение последних суток было выявлено три случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.