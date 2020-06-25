Воронеж, , 09:29 — REGNUM У 14 сотрудников офтальмологической больницы, в том числе у 12 медиков, подтвердились положительные тесты на коронавирус.

Как сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на данные Роспотребнадзора, первый случай заражения был выявлен 18 мая, число заражённых росло постепенно. По официальным данным, среди пациентов инфицированных коронавирусом нет.

Ранее сообщалось, что с 15 июня в областной офтальмологической больнице развернули 30 коек для пациентов с коронавирусом.

Как отмечает ИА REGNUM, вместе с тем в больнице начали и плановый приём пациентов, в том числе для проведения операций. Как утверждают сами пациенты, на коронавирус их не тестируют, а только измеряют температуру, в палате находятся по восемь человек.

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