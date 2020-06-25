Москва, , 09:26 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал на одном из участков Москвы в рамках процедуры по изменениям в Конституцию РФ. Голосование по изменениям началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно.

Свой бюллетень Медведев опустил в урну в Москве в гимназии 1448 на улице Довженко.

Ранее стало известно, что для москвичей, зарегистрировавшихся для онлайн-голосования по изменениям в Конституцию РФ, также открылась возможность проголосовать.