Тбилиси, , 09:25 — REGNUM В Грузии в течение последних суток было выявлено три случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Информацию об этом 25 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 917 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Пять человек, болевших COVID-19, за это же время были выписаны. Теперь их 776, или почти 85% от общего числа выявленных случаев заражения.

Всего от COVID-19 в Грузии скончались 14 пациентов. На карантине содержатся 2744 человека, в стационаре — 258.

Стоит отметить, в Грузии на протяжении десяти суток выявляют не более десяти случаев заражения коронавирусом в день.

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