Владивосток, , 09:25 — REGNUM В нескольких районах Приморья продолжаются ремонты водозащитных дамб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В Красноармейском районе Приморья уже завершён ремонт дамбы в селе Мельничное, продолжается в селе Новокрещенка, ещё одну дамбу до середины июля сдадут в селе Новомихайловка Чугуевского района. Эти меры защитят населённые пункты от паводков.

За счёт средств краевого бюджета в 2019 году завершён ремонт двух защитных дамб в сёлах Дальний Кут и Рощино Красноармейского района — именно эти села наиболее сильно пострадали от тайфуна «Лайонрок» в 2016 году.

До конца 2020 года планируется завершить реконструкцию Кугуковского водохранилища в Уссурийске.

Строить водозащитные дамбы будут и в других районах края: в Октябрьском районе, в Спасске-Дальнем, в селе Золотая Долина Партизанского района.

«Проектирование дамб ведётся в Партизанском, Дальнереченском, Уссурийском районах, Большом Камне, Октябрьском округе. Готовятся документы по дамбе в Горноключевском городском поселении Кировского района, дамбы в районе Семи ветров в Уссурийске», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, разрушенную дамбу на Амуре власти Хабаровского края смогут восстановить только к 2025 году. Предписание о восстановлении гидротехнического сооружения чиновники получили от природоохранной прокуратуры.