Калуга, , 10:54 — REGNUM В Калужской области открылись 730 участковых избирательных комиссий для голосования по поправкам в Конституцию России, сообщили 25 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

Граждане смогут прийти на участок, где они включены в список участников голосования, с 25 по 30 июня, а также непосредственно в день общероссийского голосования 1 июля. Данная мера должна минимизировать одномоментное нахождение на участке большого количества людей в рамках профилактики коронавирусной инфекции. В систему ГАС «Выборы» поступило 16 тыс. 556 заявлений жителей области о желании проголосовать по месту по системе «Мобильный избиратель». Начиная с 25 июня и далее, голосование также пройдет в отдаленных сельских поселениях.

«Составлены графики выезда на сельские территории, где нет участковых комиссий. Бригады будут выезжать с наблюдателями в определенные дни, чтобы заранее жители проголосовали в своих поселениях», — сказал председатель областной избирательной комиссии Виктор Квасов.

В настоящее время на территории Калужской области проживают более 800 тысяч избирателей.

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