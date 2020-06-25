Санкт-Петербург, , 09:19 — REGNUM Метеорологические условия в Санкт-Петербурге продолжит определять антициклон. Благодаря ему петербуржцев ожидает комфортный летний день без осадков. Об этом 25 июня сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сегодня, 25 июня, антициклон удержит в регионе относительно малооблачную и сухую погоду, с температурный фоном на 5−6 градусов превышающим климатическую норму.

Температура воздуха в городе на Неве будет колебаться в районе +26…+28 градусов, в Ленинградской области +24…+29 градусов.

«Ветер северо-западный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы», — отметил специалист.

В свою очередь УГМС СЗФО уточняет, что благодаря теплым дням вода в реке Неве прогрелась до +19 градусов, а в курортной части Финского залива до +16…+20 градусов.