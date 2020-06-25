Москва, , 09:15 — REGNUM В Москве 25 июня ожидается кратковременный дождь, сообщили в центре «Фобос».

"На погоде столичного региона скажется влияние атмосферного фронта, из-за чего к вечеру небо постепенно нахмурится и кое-где брызнут скоротечные ливни с грозами», — говорится в информации.

В Москве ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Температура воздуха — до 27 градусов, в Подмосковье — до 28 градусов. Ветер порывистый до 9 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 26 июня в Москве будет переменная облачность, без осадков, +13… +15 °С (в центре +16… +18 °С).

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