Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM Вечером 24 июня в Петербурге у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости был дан артиллерийский салют. Он завершил петербургскую программу празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие перед артиллерийский салютом в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Фотокорреспондент ИА REGNUM наблюдал за проведением салюта, находясь непосредственно рядом с артиллеристами. Такая возможность была предоставлена военными впервые.

Каждый из 30 залпов был именным, посвященным советским военачальникам, подвигам защитников города и ленинградцев во время Великой Отечественной войны.

За ходом салюта в Петропавловской крепости наблюдали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Чтобы не создавать скопления людей на набережных Невы, в этот раз салют проводился без сопровождения в виде красочного фейерверка — звучали только орудийные залпы.

Напомним, что утром 24 июня на Дворцовой площади состоялся парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа.

Девушка на фоне Стрелки Васильевского острова Дарья Драй © ИА REGNUM

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