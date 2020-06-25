Берлин, , 09:12 — REGNUM Общее число выявленных в Германии случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа возросло на 630 и превысило 192 тысячи. Об этом 26 июня сообщает Институт Роберта Коха, который входит в структуру немецкого минздрава.

По данным института, суммарное количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране на сегодняшний день составляет 192 079.

Также сообщается, что за этот же период в Германии от COVID-19 скончались 13 пациентов, и теперь их общее число достигло 8927.

Кроме этого, указывается, что на данный момент в стране свыше 176 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

При этом в наибольшей степени от COVID-19 пострадали федеральные земли Бавария (48 122 заразившихся), Северный Рейн — Вестфалия (41 992) и Баден-Вюртемберг (35 446).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 19285.