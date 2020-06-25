Киев, , 09:10 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 994 случая заражения коронавирусом, сообщил 25 июня Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, всего за время пандемии в стране зафиксировали 40 008 случаев заражения, скончались 1067 человек, выздоровели 17 758 пациентов.

Напомним, ранее временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий рассказала, что из-за ситуации с коронавирусом правительство Украины не решило, когда именно школьники снова пойдут в школу.

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