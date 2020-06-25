Москва, , 09:06 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина повысить ставку НДФЛ одобряет большинство жителей Росcии (61%) приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Читайте также: Путин повысил налоги для богатых

Противоположного мнения придерживаются 19%. Затруднились ответить 20% опрошенных.

Чаще поддерживают инициативу главы государства женщины чем мужчины — 63% и 60% соответственно и люди старше 65 лет (68%), реже — молодёжь до 24 лет (47%).

Как сообщало ИА REGNUM, ставка налога НДФЛ для тех, кто имеет доходы более 5 млн рублей в год, увеличится с 13% до 15%, заявил 23 июня президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: В Госдуме назвали революционным решение Путина по помощи детям на НДФЛ