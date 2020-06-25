Чита, , 09:06 — REGNUM В Забайкальском крае, как и в других регионах России, сегодня, 25 июня, началось голосование по поправкам к Конституции РФ. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, всего в Конституцию вносится 46 поправок. Они касаются семейных ценностей, защиты человека труда, социальных гарантий, доступности медицины, требований к чиновникам, защиты государства, сохранения природных богатств, поддержки предпринимательства, науки и общественных инициатив.

С 18 июня в Забайкальском крае проходит голосование в труднодоступных районах. Первыми проголосовали в Могочинском районе. Голосование состоялось в селах Гуля, Средняя Олекма и Моклакан Тунгиро-Олекминского района, Неляты и Средний Калар Каларского района. Идет голосование отдельных групп участников голосования в Красночикойском районе. Для организации голосования используется вертолет и высокопроходимый автотранспорт. Всего по состоянию на 24 июня проголосовало 409 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию, но и голосование по ним пришлось перенести из-за мировой эпидемии коронавируса.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии назвали уникальным голосование по поправкам к Конституции РФ