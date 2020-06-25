Абакан, , 09:04 — REGNUM В Хакасии 25 июня стартовало голосование по поправкам к Конституции РФ. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в регионе открыта горячая линия по вопросам общероссийского голосования.

Уточняется, что специалисты круглосуточной горячей линии могут оказать гражданам консультационную помощь. Например, ответить на вопросы, касающиеся сути поправок, организации и проведения голосования. Телефон — 8−800−350−8774.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ пройдёт с 25 июня по 1 июля.

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