Москва, , 09:04 — REGNUM Более 50% российских родителей готовы доверить перевозку своего ребёнка беспилотному такси, если государство разрешит таким автомобилям работать. Таковы итоги опроса, проведённого НТИ «Автонет».

В опросе, который проходил с апреля по июнь текущего года, приняли участие 23 тыс. российских семей. Согласились бы посадить ребёнка одного в такой автомобиль более половины респондентов.

При этом 20% выбрали вариант ответа, оговаривающий гарантию надежности поездки со стороны регулирующих организаций, а 30% указали, что отправят ребёнка на беспилотном такси не сразу, а через два-три года после их массового запуска.

Ещё 25% респондентов уверены, что ездить на беспилотных такси не стоит, так как они станут надёжными только через много лет. Доверие у 19% опрошенных вызывают только такси с водителем, ещё 5% не отправят ребёнка одного ни при каких условиях.

Только 3% родителей готовы отправить ребёнка одного на такси в 6−7 лет, 8% — с 10−12 лет, 23% — с 14 лет, 30% — с 16 лет и 36% — с 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России начали экспериментальное использование беспилотных автомобилей. Пока их тестируют на дорогах общего пользования в Москве и Татарии.

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