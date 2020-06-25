Благовещенск, , 08:50 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период наблюдений зарегистрировали 1528 носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Наибольшее число инфицированных коронавирусом за сутки выявлено в областной столице — Благовещенске — +18.

У 45% носителей коронавируса заболевание протекает в форме пневмонии, 38,3% — болеют ОРВИ, у 16,8% заболевание проходит без симптомов. Полностью излечились в регионе 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели — 97 пациентов.