Москва, , 08:49 — REGNUM Родителям стоит одевать детей в яркую одежду, отправляясь на природу. Так детей быстрее найдут, если они потеряются, сообщили 25 июня в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве предупредили об опасностях, которые грозят потерявшемуся в лесу ребёнку. Это не только укусы насекомых или солнечные ожоги, но и встреча с дикими животными. Крайне опасны болота, из которых можно не выбраться.

«В связи с этим МЧС рекомендует: если вы собрались в поход или на пикник со своими детьми, выбирайте им яркую одежду, по возможности со светоотражающими элементами», — приводит рекомендации ведомства ТАСС.

На ногах у детей должна быть удобная и закрытая обувь, с собой им нужно дать свисток, полностью заряженный телефон или браслет с GPS. Во время похода или прогулки ребёнок должен находиться в поле зрения.

Детям нужно объяснить, что они должны оставаться на месте, если потерялись, так их найдут быстрее.

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