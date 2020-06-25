Калуга, , 09:06 — REGNUM Около 150 сотрудников полиции будут ежедневно обеспечивать охрану общественного порядка на время проведения Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации, перейдя на усиленный режим несения службы. Об этом 25 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МВД России по городу Калуге.

Полицейские взяли под круглосуточную охрану избирательные участки Kaluga-gov.ru

Избирательные участки областного центра и прилегающая к ним территория проверены на предмет антитеррористической защищенности и взяты под круглосуточную охрану. Под контролем стражей правопорядка находится избирательная документация, в том числе бюллетени для голосования.

Сегодня в Калуге открылись 156 избирательных участков для голосования по поправкам к Конституции России, они работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. Участники голосования получат антисептические средства и средства индивидуальной защиты для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

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