Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM В перечень запрещённых видов деятельности на Байкале вносят изменения в угоду частным коммерческим интересам. Об этом заявили в экологической коалиции «Реки без границ» по итогам обсуждения проекта постановления правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению экологов, поправки являются наглядным примером бессистемного подхода к Байкальской природной территории. Российский координатор коалиции Александр Колотов считает, что они снимают практически все ограничения по строительству в населённых пунктах в границах центральной экологической зоны Байкала, что усугубит антропогенную нагрузку на озеро.

По мнению международного координатора Евгения Симонова, за инициативой стоят коммерческие интересы.

«Где-то лес расчистить под горнолыжный курорт, где-то скалы взорвать для прокладки дороги, где-то сжечь отходы или построить промпарк. Это не государственный подход, это интересы частных лавочек под госприкрытием», — отметил он.

В частности, проект позволяет строить на берегах озера мусоросжигательные заводы, хотя это идёт вразрез с установленными принципами охраны Байкальской природной территории. По словам эксперта Алины Гербер, многие страны вообще отказываются от сжигания мусора из-за трудностей с очисткой выбросов и размещением токсичной золы.

Экологи призвали вернуть полный запрет на сжигание отходов в границах центральной экологической зоны». Они также высказались за дальнейшую доработку проекта постановления с участие учёных, а также вынесение предлагаемых изменений на общественное обсуждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве природных ресурсов и экологии России считают, что изменения направлены на защиту интересов местных жителей, охрану озера Байкал, а также на развитие туризма.

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