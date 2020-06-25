Москва, 25 июня 2020, 08:48 — REGNUM Главный смысл проведения парада Победы на Красной площади в Москве — сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне, считают 29% жителей России. Таковы данные опроса ВЦИОМ.
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По мнению 25% опрошенных, — это выражение благодарности нашим предкам. Полагают, что парад способствует патриотическому воспитанию молодежи, — 16%.
Воспринимают военный парад как возможность продемонстрировать военную мощь страны 13% респондентов. Обычно смотрят парад Победы по телевизору три четверти граждан (76%).
Опрос проведен 21 июня 2020 года. Опрошены 2000 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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