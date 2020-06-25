Москва, , 08:46 — REGNUM В России следующая рабочая неделя будет короче, поскольку 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Об этом напомнили в Роструде.

В ведомстве отметили, что 1 июля будет выходным днем с оплатой как нерабочий праздничный день.

У граждан, которые будут работать в 1 июля, появится возможность взять другой день отдыха. В таком случае оплата труда в этот день будет оплачиваться в одинарном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, идею о внесении изменений в основной закон Российской Федерации предложил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в январе 2020 года. Изначально предполагалось провести общероссийское голосование по этому вопросу 22 апреля, однако дата была смещена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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