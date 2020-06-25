Уфа, , 08:47 — REGNUM Парад медицинских работников состоится в Уфе. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, 26 июня медицинские работники, держа в руках флаги медицинских организаций, пройдут по центральной улице Уфы. Во время шествия будет организована прямая трансляция этого события.

Отмечается, что глава Башкирии Радий Хабиров вручит награды медицинским работникам, которые борются с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе выявили 5068 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 2574 человек, а 18 пациентов с COVID-19 умерло.

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