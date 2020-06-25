Кемерово, , 08:39 — REGNUM Повреждённый во время парада Победы асфальт в Кемерове, возможно, придётся ремонтировать «заплатками», сообщил «Сибдепо» один из сотрудников компании-подрядчика.

Он уточнил, что мэрия ещё даже не подписала бумаги о «приёмке» работ у подрядчика. При этом, ни одна гарантия от подрядчиков не распространяется на случай повреждения дорожного покрытия гусеницами танков.

«Если повреждения поверхностные, по сути только стерта битумная плёнка, то пройдёт транспорт — все затрётся, — уточнил собеседник издания. — Но от «гусянок» могут быть и более серьёзные повреждения — если глубина более 6 мм, это уже под фрезу, если от 3 до 6 мм — на усмотрение заказчика».

Напомним, что в Кемерове во время парада Победы танк Т-34 повредил недавно обновлённый асфальт на площади Советов и Советском проспекте.

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