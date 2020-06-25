Южно-Сахалинск, , 08:38 — REGNUM Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 25 июня на 323 избирательном участке Южно-Сахалинска проголосовал по поправкам к Конституции РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Глава региона особо подчеркнул историческую значимость вносимых в Конституцию поправок для Сахалина — норма о нерушимости границ РФ ставит точку в вопросе принадлежности Курильских островов.

«Я также поддержал социальные гарантии, которые закрепляются в Конституции. Сегодня островная система социальной защиты — благодаря внушительному количеству мер поддержки — наиболее развитая в России. Принимая поправки, мы можем быть уверены в том, что она останется на этом же уровне, вне зависимости от обстоятельств», — подчеркнул Лимаренко.

Глава Сахалина отметил, что поправки, вносимые в Конституцию РФ, дают уверенность в завтрашнем дне.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока первыми 25 июня начали голосование по поправкам к Конституции РФ.

На Сахалине все участки для голосования открылись в 08:00. В регионе голосование по поправкам к Конституции РФ обеспечивают 309 постоянных избирательных участков и 8 временных. 134 участка для голосования находятся на судах.