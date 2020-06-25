Нур-Султан, , 08:38 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 19 285, сообщили 25 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов Казахстана наибольшее число случаев обнаружили в Нур-Султане — 3546, Алма-Ате — 3530, Карагандинской области — 2034, Атырауской области — 1560 и Чимкенте — 1446. Выздоровели 11 882 человека, скончались — 136 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 июня по 3 июля в Нур-Султане на карантин закрыли суды. Причиной введения дополнительных ограничительных мер стало выявление заражений среди судей и сотрудников судов.

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