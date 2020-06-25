Нур-Султан, , 08:29 — REGNUM Все суды в городе Нур-Султане закрыли на карантин из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 июня написала пресс-секретарь городского суда Ботагоз Баянова на своей странице в Facebook.

По её словам, карантин вводится с 24 июня по 3 июля из-за выявления случаев заражения среди сотрудников судов и отдельных судей. В связи с карантином онлайн-рассмотрения судебных дел перенесены на более поздние сроки.

Баянова добавила, что суды продолжат рассматривать административные дела, а также материалы, связанные с санкционированием меры пресечения, продлением срока содержания под стражей и другие дела, не терпящие отлагательств.

Отметим, по состоянию на 25 июня в Казахстане выявили 19 285 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 882 человека, скончались 136 пациентов.