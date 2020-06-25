Москва, , 08:29 — REGNUM Сегодня, 25 июня, в Москве на портале 2020og.ru в 10:00 начинается онлайн-голосование по поправкам к Конституции РФ, сообщается на портале мэра столицы.

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Сами избирательные участки в столице уже открылись. Москвичи могут проголосовать, не выходя из дома, или на избирательном участке.

Для того, чтобы проголосовать, необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru или gosuslugi.ru. Отмечается, что электронный бюллетень соответствует бумажному.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 18 июня стартовало тестовое электронное голосование. В нем приняли участие более 1 млн горожан.

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