Бразилиа, , 08:27 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Бразилии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось более чем на 42 тысячи и превысило 1,188 млн. Об этом 25 июня сообщает бразильский минздрав.

По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 42 725 заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее количество возросло до 1 188 631.

Также сообщается, что за этот же период в Бразилии от COVID-19 скончались 1 185 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало 53 830.

При этом указывается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 649 908.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Китая было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.