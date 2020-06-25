Амстердам, , 08:19 — REGNUM С 1 июля в Нидерландах отменяются ограничения на максимальное число посетителей публичных мероприятий. Снятие ограничение связано с рядом условий. Главным из них является соблюдения режима социального дистанцирования.

Посетители мероприятий должны подтвердить отсутствия у них заражения коронавирусом. Все посетители обязаны заранее заказать билет и должны быть обеспечены сидячим местом.

Снятие ограничений делает возможным проведение концертов, народных гуляний и других публичных мероприятий. Предположительно крупные мероприятия возобновятся с середины августа.