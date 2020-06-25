Пекин, , 08:18 — REGNUM За минувшие сутки на территории Китая было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июня говорится в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Указывается, что в это число входит 19 активных случаев заражения SARS-CoV-2 и один его носитель без симптомов.

Также сообщается, что 14 из 19 активных случаев являются локальными (13 выявлены в Пекине и один в провинции Хэбэй) и ещё пять — ввозными.

Таким образом общее число выявленных в стане зараженных коронавирусом на сегодняшний день составляет 83 449.

При этом за минувшие сутки в Китае никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4 634.

Кроме этого, известно, что 78 433 пациента в стране на сегодняшний день полностью вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 погибли 133 иранца.